Lions Clube de Votuporanga entrega 700 pacotes de macarrão à Santa Casa

A colaboração surgiu após a realização do Forró do Lions, em fevereiro. O evento cumpriu seu propósito maior: transformar diversão em auxílio ao próximo.

Em um gesto que une tradição, alegria e compromisso social, o Lions Clube de Votuporanga realizou a entrega oficial de 700 pacotes de macarrão para a Santa Casa de Votuporanga. Mais do que um insumo alimentar, a doação representa o carinho da comunidade e o esforço coletivo de um clube que respira o lema “Nós Servimos”.

A colaboração surgiu após a realização do Forró do Lions, em fevereiro. O evento cumpriu seu propósito maior: transformar diversão em auxílio ao próximo.

Como o Lions Clube é uma organização de serviço sem fins lucrativos, cada evento realizado tem um destino solidário. Desta vez, após aprovação unânime em assembleia, a Santa Casa de Votuporanga foi a instituição escolhida para receber o apoio.

Como um clube de serviço sem fins lucrativos, o Lions não trabalha apenas com doações, mas com propósito. A decisão de beneficiar a Santa Casa não foi por acaso; foi uma escolha democrática, validada em assembleia pelos companheiros Leões, que viram na Instituição a oportunidade de tocar a vida de milhares de pacientes.

“Nossa missão é servir. No último evento, decidimos que a Santa Casa seria o foco, e ver esse macarrão chegando à mesa de quem precisa é a maior recompensa que poderíamos ter,” afirma Anisio Garcia Martin Junior, Presidente do Lions Clube de Votuporanga.

Uma Corrente de Três Elos

O sucesso desta doação repousa sobre um tripé de generosidade que define o espírito votuporanguense:

1. A Comunidade: Cada pessoa que comprou um convite para o Forró de fevereiro tornou-se, indiretamente, um doador de alimento.

2. O Clube e seus Membros: Os Companheiros Leões não apenas organizaram, mas também “fizeram sua parte” com doações diretas e trabalho voluntário intenso.

3. A Transparência: A certeza de que parte da renda dos eventos do Lions é revertida para as entidades locais é o que mantém viva a confiança da população no clube.

Por que a Santa Casa?

A Santa Casa de Votuporanga é o coração da saúde regional. Com uma demanda constante de refeições diárias, doações deste volume garantem um fôlego financeiro para o Hospital, permitindo que os recursos sejam aplicados em outras áreas críticas, como medicamentos e equipamentos.