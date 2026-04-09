Polícia apreende mais de 100 canetas emagrecedoras e ampolas de tirzepatida em rodovia de Jales 

Ao todo, 175 canetas emagrecedoras sem rótulos e quatro ampolas de Tirzepatida de 15mg/0,05ml, fabricadas no Paraguai, foram encaminhadas à Polícia Federal. A carga foi avaliada em R$ 235 mil.

A Polícia apreendeu mais de 100 canetas emagrecedoras e ampolas do medicamento tirzepatida, com venda proibida no Brasil, na Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães (SP-463), em Jales/SP, na manhã desta quarta-feira (8.abr).

De acordo com o apurado, a carga estava escondida no porta-malas, dentro do estepe de um veículo. A abordagem foi feita durante a Operação Impacto da Polícia Militar Rodoviária.

Segundo os policiais, foram apreendidas 175 canetas emagrecedoras sem rótulos e quatro ampolas de Tirzepatida de 15mg/0,05ml, fabricada no Paraguai. A carga foi avaliada em R$ 235 mil.

O motorista foi detido e encaminhado à Polícia Federal de Jales, assim como a carga e o veículo.