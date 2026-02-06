Liderança sindical celebra avanço na pavimentação da vicinal que liga Pontes Gestal à Cardoso  

Edivaldo Pereira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Pontes Gestal, relembrou a peregrinação e apoio de lideranças políticas, desde meados de 2007, para conquistar o asfaltamento dos 15 km da Estrada Vicinal Moisés Cornélio Centurião.

Com as obras de pavimentação asfáltica em curso na Estrada Vicinal Moisés Cornélio Centurião, que liga Pontes Gestal/SP à Cardoso/SP, Edivaldo Pereira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Pontes Gestal, celebra os avanços da conquista construída por muitas mãos e que levou quase duas décadas.

Em entrevista, Edivaldo Pereira relembrou o início de seu envolvimento com à estrada que oferecia poeira na seca e barro no período de chuva, transformando em um desafio o tráfego dos usuários.

“Me recordo como se fosse hoje, isso era 2007, eu trabalhava no setor administrativo da usina e enfrentava aquele pedaço de chão diariamente, quando estava em um dia considerado tranquilo era pelo menos quatro vezes. Se estivesse chovendo era barro, se tivesse seco era poeira e areia, riscos e desafios não faltavam”, relembra.

A falta de pavimentação ou até mesmo de cascalhamento da via dificultava a viagem dos usuários da vicinal e a necessidade de melhorias se transformou em reivindicação: “Inicialmente, nos anos de 2007, 2008, a própria Usina Moema, por meio de um de seus diretores, pediu para levantar a viabilidade de pavimentação da vicinal. Porém, logo em seguida a usina foi vendida para a Bunge. E quando eles venderam, se perdeu todos aqueles estudos, à intenção. Foi nesse ponto, já em 20 de julho de 2010, que nos juntamos aqui e decidimos fundar o sindicato para ter mais força na reinvindicação”, conta Edivaldo Pereira.

A liderança relembra o apoio de políticos de Pontes Gestal, Cardoso e da região: “Foi nesse período que tive contato com Carlão Pignatari, Cabo Valter, que nos procurou e iniciamos novas tratativas, porque precisava viabilizar estudos de base e acabou que a Bunge pagou o projeto que foi protocolado na Secretaria de Transportes, no Departamento de Estradas de Rodagem [DER] e não paramos mais. De lá para cá, se somaram esforços do próprio Carlão Pignatari que foi com a gente nessas reuniões, estivemos em reuniões do Palácio dos Bandeirantes, isso desde a gestão do então governador Geraldo Alckmin, depois outros, até mais recentemente Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas. Muitas mãos, prefeitos locais, no início dessa luta em Pontes Gestal era o prefeito David Batista, e veio desenrolando até o anúncio nesse último mandato do prefeito Cristiano Carolino. Também não posso esquecer o empenho de lideranças de Cardoso, ex-prefeitos, ex-vereadores, que pediram no mesmo sentido pela pavimentação, além do apoio do ex-prefeito de Votuporanga, João Dado.”

A obra de pavimentação da vicinal que liga Pontes Gestal à Cardoso, terá o total de 15 km, e orçamento estimado em R$ 54 milhões.

“Hoje, podemos ver trechos da estrada já compactados, cascalhados, sendo construídos, vendo a história sendo feita. Mas não é só isso, vemos na prática uma conquista que foi fruto de muito sacrifício e agora vai beneficiar nossa população, seja de trabalhadores que usam aquele trecho diariamente para ir à usina, seja para atendimento médico na cidade, seja para o transporte escolar, enfim, os avanços beneficiam toda a sociedade”, celebra Edivaldo Pereira.

O líder sindical não esconde o orgulho de ver o avanço das obras e já idealiza a entrega da pavimentação asfáltica da pista: “Pelo jeito que a obra está andando, é para menos de um ano. Veio a chuva, comum no começo do ano, deu uma atrasadinha, mas é normal e nós precisamos da chuva, não podemos reclamar. Mas daqui a pouco o período de chuva passa e o serviço vai deslanchar, é essa nossa expectativa. Em breve, com tudo devidamente asfaltado, teremos mais segurança viária, além de qualidade e conforto para usar a vicinal”, concluiu.