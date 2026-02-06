Força Tática captura procurado pela Justiça em Votuporanga 

O indivíduo, que já possui amplo histórico criminal, foi abordado na noite desta quarta-feira (4), na Vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada do 27).

Um homem que constava como procurado pela Justiça foi preso na noite desta quarta-feira (4.fev), durante patrulhamento da Força Tática da Polícia Militar, pela Vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada do 27), em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 19h49, os policiais militares realizavam patrulhamento na altura do km 7, em uma área de sítios, quando abordaram um indivíduo já conhecido nos meios policiais por envolvimento em crimes como: tráfico de drogas, associação para o tráfico e furto.

Em seguida, durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, contudo, durante o procedimento de verificação de dados os PMs constataram a existência de um mandado de prisão em aberto.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.