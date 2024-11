Licenciatura em Matemática: Polo UAB abre vagas para curso de graduação gratuito à distância da UFU

As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário on-line até às 11h do dia 18 de novembro.

O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Votuporanga, unidade vinculada à Secretaria da Educação da Prefeitura, informa que estão abertas as inscrições para preenchimento de 20 vagas para o curso de Licenciatura em Matemática à distância da UFU (Universidade Federal de Uberlândia). As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário on-line até às 11h do dia 18 de novembro.

O edital completo e o direcionamento para inscrição pode ser acessado através do link https://www.portalselecao.ufu.br/servicos/Edital/cronograma/1562 .

O curso tem duração de quatro anos e será oferecido gratuitamente na modalidade à distância (EaD), realizado em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que é uma plataforma on-line onde os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas. Os encontros presenciais são realizados no Polo UAB de Votuporanga.

O curso é destinado para qualquer pessoa que tenha concluído o ensino médio. A taxa de inscrição é no valor de R$117,00, a prova de redação on-line será realizada no dia 1 de dezembro, das 14h às 15h.

Polo UAB

A Prefeitura de Votuporanga mantém o Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), onde, atualmente, 649 alunos frequentam cursos na modalidade à distância de Ensino Superior oferecidos por universidades públicas reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação) como, por exemplo, Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), UFU (Universidade Federal de Uberlândia), Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), IFSP (Instituto Federal de São Paulo), entre outras.

O Polo da UAB Votuporanga fica localizado na Rua Pernambuco, n° 1736, Vila Muniz. O telefone para mais informações é o 3422-8839.

