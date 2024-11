Secretário de Segurança Pública discute emendas de Carlão Pignatari à LOA 2025 para fortalecer segurança no interior de SP 

Em reunião com o deputado, Guilherme Derrite debateu ampliação do programa Muralha Paulista e construção de nova sede para a Polícia Militar em Votuporanga.

Na tarde desta terça-feira (5.nov), o deputado Carlão Pignatari (PSBD) se reuniu com o Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, em seu gabinete na Assembleia Legislativa. A pauta incluiu discussões sobre emendas à Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, com foco em ações para fortalecer a segurança no estado.

Entre as propostas, destaque para a Emenda nº 18299 ao Projeto de Lei 712/2024, que busca ampliar o alcance do programa Muralha Paulista, integrando mais 80 municípios das regiões de Fernandópolis, Jales, São José do Rio Preto e Votuporanga. O programa Muralha Paulista utiliza tecnologia de ponta para monitorar e proteger o interior paulista, com o objetivo de reduzir índices de criminalidade e aumentar a segurança de moradores e comerciantes.

“A tecnologia tem um papel fundamental na construção de um ambiente mais seguro para as famílias e negócios do interior. Nosso trabalho é garantir que a segurança pública esteja cada vez mais presente e integrada na vida da população”, declarou o deputado Carlão Pignatari.

Além da ampliação do programa Muralha Paulista, o deputado tratou da construção de uma nova sede para a 5ª Companhia da Polícia Militar do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior, em Votuporanga. Carlão solicitou ao secretário Derrite recursos para essa obra, que será realizada em área a ser cedida pela prefeitura de Votuporanga. O deputado já planeja discutir a parceria com o prefeito Jorge Seba (PSD), ressaltando a importância de união de forças para concretizar mais essa conquista.

As emendas apresentadas pelo deputado reforçam o compromisso com a segurança e o desenvolvimento das regiões que representa, assegurando investimentos que buscam transformar a segurança pública em um pilar de estabilidade e qualidade de vida no interior de São Paulo.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3