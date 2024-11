CSU sedia 1º Festival de Vôlei Adaptado neste domingo 

Equipes de Votuporanga, Jales, Fernandópolis e Monte Aprazível abrem participações a partir das 8h.

As equipes de voleibol adaptado de Votuporanga terão neste domingo (9.nov) o primeiro grande evento após muitos anos fora das grandes competições regionais e estaduais.

Após a participação nos JOMI 2024 (Jogos da Melhor Idade), realizado no mês de maio em Araçatuba/SP, às equipes de Votuporanga sediarão este Festival que contará com as participações das equipes de Fernandópolis, Jales e Monte Aprazível.

O técnico Marcinho Fukuiama, organizador da competição, enalteceu o apoio do secretário de Esportes Marcello Stringari e sua equipe, bem como o apoio de empresas parceiras: Valfran, Frango Rico, Victors Celulares, Marão Seguros, Madrid Imóveis, A Ideal Calçados, Vila Bistrô, Ótica Titanium, Agromec, D’Espuma, Live, SportFun, Capeleti da Nonna, Macris Textil, Prefeitura de Votuporanga e Hefarma.

Ainda de acordo com a organização, as partidas terão início às 8h no Ginásio de Esportes ‘Jane Maria de Lacerda Soares’ – o conhecido CSU. A entrada é franca.

