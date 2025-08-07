Liberte-se do cigarro e reconquiste sua saúde: participe do Grupo de Tabagismo do SanSaúde!

Nova turma começa no dia 13 de agosto, faça sua inscrição pelo telefone 17 3426-3000.

Se você está cansado de tentar parar de fumar sozinho e quer um caminho efetivo e acolhedor para deixar o cigarro para trás, o Grupo de Tabagismo do SanSaúde é a oportunidade que você esperava. Com a orientação do Dr. Ernesto Hoffmann, médico de Família e Comunidade, convidamos você a dar o primeiro passo para uma vida mais saudável, livre do tabaco.

Por que esse grupo é para você?

O tabagismo é uma dependência complexa que envolve muito mais do que vontade de fumar — envolve emoções, hábitos e reações químicas no corpo. Por isso, nosso programa utiliza um método científico, comprovado e chancelado pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), que trata a questão em sua totalidade.

Como serão os encontros?

Serão quatro sessões, nos dias 13, 20 e 27 de agosto, e 3 de setembro, sempre às 19 horas, para que você possa participar sem comprometer sua rotina profissional e pessoal. Os encontros são planejados para serem breves, mas profundos, focando em:

Identificar e trabalhar os gatilhos emocionais que levam ao uso do cigarro;

Compreender os efeitos bioquímicos da nicotina e o impacto do tabagismo no organismo;

Aprender técnicas eficazes para controlar a ansiedade e a vontade de fumar;

Desenvolver estratégias para manter a motivação e a adesão ao processo;

Compartilhar experiências e construir uma rede de apoio com pessoas que enfrentam o mesmo desafio.

Quem conduz?

Dr. Ernesto Hoffmann alia seu conhecimento clínico à experiência em atenção integral à saúde, oferecendo um ambiente acolhedor, respeitoso e motivador, onde cada participante se sente ouvido e apoiado.

Ele explicou sobre a metodologia. “É um programa breve e estruturado, recomendado pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), que se baseia em evidências científicas e aborda o tabagismo de forma integral, considerando os aspectos físicos, psicológicos e sociais da dependência. Durante os encontros, trabalhamos os gatilhos emocionais que levam à vontade de fumar, explicamos a bioquímica da nicotina e seus efeitos no corpo, além de ensinar técnicas para controlar a ansiedade e a compulsão pelo cigarro. Essa abordagem já ajudou muitas pessoas a largar o tabaco de forma eficaz e duradoura”, frisou.

Convite do Dr.

“Parar de fumar não é fácil, mas também não é impossível. Muitas vezes, o que falta é um suporte adequado e um caminho claro para lidar com os desafios que surgem durante essa jornada. Nosso grupo oferece exatamente isso: apoio, conhecimento e estratégias práticas, para que você possa superar o vício com segurança e confiança”, disse.

Os benefícios de largar o cigarro vão além da saúde:

Melhora imediata da função pulmonar e cardiovascular;

Redução do risco de câncer e outras doenças graves;

Aumento da disposição física, qualidade do sono e bem-estar geral;

Recuperação do paladar e olfato;

Economia financeira significativa;

Impacto positivo na saúde de familiares e amigos.

Não adie essa mudança transformadora!

Inscreva-se hoje mesmo e garanta sua vaga no Grupo de Tabagismo do SanSaúde:

(17) 3426-3000 – falar com a enfermeira Luana

Centro Clínico SanSaúde — Rua Osvaldo Padovez, 3063, Votuporanga

“Aqui, você não está sozinho. Venha fazer parte de um grupo que oferece apoio real, conhecimento e motivação para você vencer o vício e transformar sua vida para sempre.”