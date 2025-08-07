Rio Preto é alvo de operação contra quadrilha que falsificava medicamentos 

Grupo movimentou R$ 25 milhões com anabolizantes e emagrecedores ilegais em todo o país.

São José do Rio Preto/SP está entre as cidades paulistas onde a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e prisão na manhã da última terça-feira (5.ago), durante uma operação de combate a uma organização criminosa envolvida na falsificação e comercialização ilegal de medicamentos, incluindo anabolizantes e emagrecedores.

A ação faz parte de uma ação de grande escala deflagrada em todo o Estado de São Paulo e outros 11 estados brasileiros: Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Mato Grosso, Amazonas, Espírito Santo, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Ao todo, foram cumpridos 85 mandados de busca e apreensão e 35 mandados de prisão.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano por agentes da 1ª Central Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Cerco), revelaram que o grupo atuava por meio de uma empresa clandestina, que produzia e vendia medicamentos sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e sem exigência de receita médica de controle especial.

De acordo com o delegado Ronald Quene, coordenador da operação, os suspeitos movimentaram cerca de R$ 25 milhões nos últimos cinco anos com as atividades ilegais.

Dos 57 mandados cumpridos em território paulista, além de São José do Rio Preto, a operação ocorreu também em São Paulo (capital), Guarulhos, Mogi das Cruzes, Cotia, São Caetano do Sul, São José dos Campos, Jacareí, Campinas, Jundiaí, Louveira e Sumaré. Todos os Departamentos de Polícia Judiciária regionais prestaram apoio à ação.