Liberato Caldeira sobe o tom na Câmara por término de pavimentação de vicinal 

O ex-prefeito de Valentim Gentil/SP e presidente da Associação dos Municípios do Oeste Paulista (AMOP), Liberato Caldeira, que esteve na última sexta-feira (24.out), com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante visita a Votuporanga/SP, reforçando o pedido de conclusão da pavimentação da vicinal Nelson Bolotário, que liga os municípios, esteve na 38ª sessão ordinária da Câmara, deste segunda-feira (27), abordando o tema.

Durante o tempo de fala do vereador Cabo Renato Abdala (PRD), Liberato Rocha Caldeira, que já havia distribuído um ofício sobre o assunto nas mesas dos parlamentares, antes do início dos trabalhos, aproveitou para protestar.

“Peço desculpas, sei que estou quebrando o Regimento Interno desta Casa de Leis, mas o plenário é soberano. Cheguei aqui às 8h30 e tomei um verdadeiro ‘chá de cadeira’ para tratar sobre esse assunto, assunto muito importante e para os moradores, produtores rurais, a população daquela região, que utilizam aquela estrada, assim como ambulâncias, ônibus e outros. A intenção é encerrar os riscos constantes que aqueles usuários enfrentam. Por isso, gostaria de pedir um espaço, caso o presidente desta Casa autorize, para tratar desse tema”, afirmou o ex-prefeito de Valentim Gentil.

Liberato Rocha Caldeira recebeu o compromisso de apoio do vereador Cabo Renato Abdala e outros parlamentares, como Osmair Ferrari (PL).

Ao Diário, ele explicou que o problema já perdura por duas décadas: “É uma vergonha isso! Não estamos falando de uma obra suntuosa, é coisa pequena, mas muito importante. E um trecho pequeno que falta, cerca de 500 metros sem asfalto do lado votuporanguense. Eu terminei de asfaltar o trecho de Valentim Gentil em 2004, quando ocupava a prefeitura. Na época, Votuporanga era comandada pelo então prefeito Carlão Pignatari, o atual prefeito Jorge Seba era secretário, tenho foto aqui com ele lá no trecho. Em 2019 eu procurei o Ministério Público para tratar do assunto, mas até hoje ninguém teve o interesse de resolver aquilo”, desabafou.

“Não estou pedindo nada além do necessário para aquela população, e digo mais, Valentim Gentil é o maior parceiro comercial de Votuporanga. Seja do comércio, de serviços, dos ônibus de alunos para as faculdades, enfim, são municípios mais do que parceiros, por isso no mundo ideal, nada disso aqui precisava acontecer”, ponderou.

“Volto a reiterar, aquela estrada se tornou um importante eixo de deslocamento diário de trabalhadores, estudantes e ambulâncias entre os municípios. Já tivemos acidentes ali, inclusive com morte. Com certeza, o término da pavimentação daquele trecho, trará mais segurança e desenvolvimento para toda a região”, concluiu Liberato Rocha Caldeira.