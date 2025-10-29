Colisão frontal entre motos deixa dois mortos em Auriflama 

A Polícia Civil investiga se as vítimas identificadas como João Vitor Fazolo, de 19 anos, e João Aurélio Rocha do Nascimento, de 17, estavam empinando motocicletas.

Um jovem de 19 anos e um adolescente, de 17, morreram ao bater de frente as motocicletas que pilotavam na estrada Francisco Duque Sobrinho, nesta segunda-feira (27.out), em Auriflama/SP. A polícia suspeita que eles estavam empinando as motos.

Segundo o boletim de ocorrência, João Vitor Fazolo, de 19 anos, e João Aurélio Rocha do Nascimento, de 17, foram socorridos e levados ao pronto-socorro municipal, mas não resistiram aos ferimentos.

As causas do acidente são desconhecidas. A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção do veículo automotor.

*Com informações do g1