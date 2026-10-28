Região de Votuporanga registra superávit de US$ 1,33 bilhão no comércio exterior 

Levantamento da Fiesp mostra que os 102 municípios do Noroeste Paulista exportaram US$ 1,58 bilhão entre janeiro e setembro, impulsionados pelos setores de açúcar e carnes.

A região de São José do Rio Preto, que inclui Votuporanga e outros 101 municípios atendidos pelo Ciesp Noroeste Paulista, registrou superávit de US$ 1,33 bilhão na balança comercial entre janeiro e setembro de 2026.

Segundo levantamento do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), as exportações da região somaram US$ 1,58 bilhão no período, resultado 0,8% inferior ao registrado nos nove primeiros meses de 2025. Já as importações alcançaram US$ 251,5 milhões, crescimento de 8,8% na comparação anual.

Apesar da redução nas vendas externas e do aumento das compras internacionais, a região manteve saldo comercial amplamente positivo, exportando muito mais do que importou ao longo do período.

Para o diretor de Comércio Exterior do Ciesp Noroeste Paulista, Caubi Camargo, os números demonstram a força da economia regional no mercado internacional: “Os números mostram a força e a competitividade das empresas da nossa região no mercado internacional. Mesmo com a queda de 0,8% nas exportações e o aumento de 8,8% nas importações, alcançamos um superávit superior a US$ 1,3 bilhão. Esse resultado evidencia o dinamismo da economia regional e a importância da inserção das empresas nos mercados globais”, afirmou.

Açúcar lidera vendas ao exterior

A pauta exportadora da região segue fortemente ligada ao agronegócio e à indústria alimentícia. O grupo de açúcares e produtos de confeitaria respondeu por 39,2% de todas as exportações realizadas entre janeiro e setembro.

Na sequência aparecem carnes e miudezas comestíveis, com 23%, e preparações alimentícias diversas, responsáveis por 10,8% das vendas externas.

Chile lidera importações

Entre os produtos importados, os maiores volumes foram registrados nos segmentos de peixes, crustáceos e moluscos, que representaram 30,3% do total. Em seguida aparecem leite, laticínios e ovos de aves, com 29,3%, e máquinas e equipamentos mecânicos, com 12,8%.

A China permaneceu como principal destino das exportações regionais, absorvendo 17,4% das vendas ao exterior. Os Países Baixos aparecem na segunda posição, com 5,9%, seguidos pelos Estados Unidos, com 5,2%.

Nas importações, o principal fornecedor foi o Chile, responsável por 27,4% dos produtos adquiridos pela região. Estados Unidos (22,1%) e China (21,9%) completam a lista dos principais parceiros comerciais.