Leilão de Gado será em dezembro em Sebastianópolis do Sul

Doações já podem ser realizadas com os voluntários.

No próximo dia 8 de dezembro, a cidade de Sebastianópolis do Sul será palco de uma ação solidária que promete reunir a comunidade em prol de uma causa nobre. A segunda edição do Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga ocorrerá no Centro de Eventos Scatamburlo e tem como objetivo arrecadar recursos o Hospital, referência para 53 cidades.

A Santa Casa de Votuporanga, que realiza atendimentos de urgência e emergência, além de oferecer tratamentos de média e alta complexidade, tem sido um pilar de saúde para milhares de pessoas. A arrecadação do leilão será destinada à manutenção e melhoria dos serviços prestados pela Instituição, que desempenha um papel fundamental na vida de quem depende da assistência médica de qualidade.

O prefeito de Sebastianópolis do Sul, Manoel Erani Leite Magalhães, destaca o objetivo do evento, enfatizando a importância do envolvimento da população local. “O leilão é uma verdadeira demonstração de solidariedade, sendo realizado por voluntários que se empenham para garantir que a Santa Casa de Votuporanga continue sendo esse importante centro de atendimento à nossa região”, afirmou o prefeito.

Ele também ressaltou a relevância do Hospital para a saúde de toda a população da região. “A Santa Casa é uma referência em saúde para 53 cidades. Sem ela, muitos dos nossos moradores teriam dificuldades para acessar serviços médicos de qualidade. Por isso, eventos como esse são essenciais, pois contribuem diretamente para que possamos garantir que a Instituição continue funcionando com excelência”, complementou.

O responsável pela Captação de Recursos da Santa Casa, Rosemir Lopes, mais conhecido como Milão, também fez questão de expressar seu apoio ao evento e convidar a comunidade a participar. ” A Santa Casa é uma instituição vital para todos nós e, por isso, precisamos unir forças para garantir que ela continue atendendo tantas pessoas com o carinho e a competência que sempre teve. Convido a todos para participarem desse leilão e fazerem sua parte. Com a ajuda de todos, podemos continuar fortalecendo o nosso Hospital”, disse Milão.

Almoço delicioso para a comunidade

Além da emoção do leilão, os participantes poderão desfrutar de um almoço especial, preparado com muito carinho. O cardápio contará com arroz, feijão gordo, churrasco, mandioca e vinagrete, oferecendo uma refeição saborosa e repleta de tradições da culinária regional. A comida será servida no próprio local, proporcionando um momento de confraternização entre os presentes e reforçando ainda mais o espírito de solidariedade que permeia o evento.

Como Participar e Contribuir

Além da participação no leilão, que promete ser um grande evento de confraternização e solidariedade, a população pode colaborar com doações que serão essenciais para o sucesso da ação. Os interessados em fazer doações podem entrar em contato pelos números de telefone:

Di Beira Rio: (17) 99615-0409

Lió: (17) 99744-4754

Cesar de Oliveira: (17) 99757-8603

Essas doações são fundamentais para garantir que a Santa Casa de Votuporanga continue oferecendo atendimento de qualidade a todos que dependem do Hospital.

Marque em sua agenda: dia 8 de dezembro, no Centro de Eventos Scatamburlo, em Sebastianópolis do Sul. O almoço está garantido, e a solidariedade é o prato principal. Não deixe de participar!

