IFSP Votuporanga promove Sarau aberto à população

Evento terá praça de alimentação e é gratuito.

O IFSP Votuporanga realiza a 10ª edição do Sarau Federal, evento com apresentações musicais e artísticas protagonizadas por estudantes e servidores, que ocorrerá na próxima sexta-feira (8), a partir das 19h, no pátio coberto da unidade. Além das atrações no palco, 4 entidades assistenciais participarão da praça de alimentação, com venda de alimentos doces e salgados e de bebidas não alcóolicas.

A praça de alimentação será protagonizada pelas entidades Lar Frei Arnaldo, Lar Mãe Lourdes, Lar São Vicente de Paulo e Recanto Tia Marlene. A entrada é gratuita e a organização do evento orienta que a população acesse o local pela guarita social. O palco terá iluminação e sonorização profissionais e a plateia terá bancos e mesas à disposição.

O IFSP Votuporanga está localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3014, bairro Pozzobon, zona norte de Votuporanga. O telefone para contato é 17 3426 6984.

