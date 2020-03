Justiça marca julgamento de assassinato na Vila Carvalho

O crime contra Francisco Dias dos Santos, em 2016, será julgado no próximo dia 8 de maio, no Fórum de Votuporanga. Na época a vítima tinha 50 anos e o seu corpo foi achado já em estado decomposição às margens de um rio.

A equipe da DIG de Votuporanga descobriu que ele foi brutalmente assassinado por pelo menos três homens envolvido em outro crime – um sequestro no bairro do Cruzeiro. Ainda segundo a polícia, os criminosos mataram Santos pela suspeita de que ele iria denunciar o crime anterior praticado por eles. Ou seja, o sequestro de um casal perto da Vila Carvalho.

Santos teria sido agredido violentamente com socos, chutes e pauladas. O corpo teria sido levado em uma carroça e depois jogado no córrego.

Irão a júri popular júri os réus: Evandro Cordeiro, José Cícero Soares de Oliveira e Herbert Campos. Os jurados serão sorteados no dia 16 de abril, na Sala do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, Jorge Canil.