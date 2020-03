CAV vence o Sertãozinho, mas continua lanterna na série A2

Em casa, CAV faz 3 a 0 com gols no segundo tempo e tenta iniciar reação contra degola faltando três rodada. Touro dos Canaviais perde chance de se aproximar do G-8.

O Votuporanguense precisou de apenas um tempo da partida deste domingo diante do Sertãozinho para vencer o rival, por 3 a 0, e tentar manter as esperanças de escapar do rebaixamento na Série A2 do Campeonato Paulista. A partida, válida pela 12ª da competição, foi disputada na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.

Mais uma vez, o destaque do CAV foi o atacante Pedro Bortoluzo, autor de dois gols neste domingo, chegando à marca de cinco gols nos últimos quatro jogos. Todos os gols do Pantera foram no segundo tempo: aos nove minutos, Bortoluzo abriu o placar, aos 14, Diogo Sodré ampliou e, aos 40, de novo Pedro Bortoluzo fechou o placar: 3 x 0.

Com a vitória, o CAV somou apenas suas segunda vitória em 12 partidas e, com nove pontos, ficou na lanterna, empatado do Penapolense, que aparece à frente na classificação pelo saldo de gols (-6 x -8). Já o Sertãozinho, que sofreu apenas a sua segunda derrota na A2, manteve-se com seus 14 pontos, na 12ª posição, diante quatro pontos do G-8 e a cinco de distância da degola.

Pela 13ª rodada da Série A3, a antepenúltima da fase de classificação, o Votuporanguense vai a Piracicaba na próxima sexta-feira, às 20h, para enfrentar o XV local no estádio Barão de Serra Negra. No dia seguinte, sábado, às 19h, o Sertãozinho recebe a Portuguesa no estádio Frederico Dalmaso.