Justiça aceita denúncia contra acusado de matar idoso com voadora e pedradas em Votuporanga 

De acordo com a denúncia, a briga no bar localizado no bairro Vila Paes, começou após o servidor da Prefeitura de Votuporanga, Fernando Rodrigo Guerche, de 46 anos, provocar Milton de Oliveira Bolleis, de 70 anos, com a frase: “Mirtão pai, caminhoneiro veado”; investigação desmente testemunhas.

Jorge Honorio

jorgehonoriojornalista@gmail. com

A Promotoria de Justiça de Votuporanga/SP, na figura do Promotor de Justiça, José Vieira da Costa Neto, denunciou, na última quinta-feira (9.out), à 2ª Vara Criminal de Votuporanga o servidor público municipal Fernando Rodrigo Guerche, de 46 anos, por homicídio triplamente qualificado, no caso que vitimou Milton de Oliveira Bolleis, de 70 anos, e repercutiu regionalmente como o do idoso assassinado com voadora em um bar.

Conforme noticiado pelo Diário, trata-se do caso registrado na noite de 27 de agosto deste ano, em um bar localizado na Rua Toraguma Abe, no bairro Vila Paes.

De acordo com a denúncia, a qual o Diário teve acesso, o crime ocorreu às 20h58, daquela quarta-feira. “Por motivo fútil, utilizando-se de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou o idoso Milton de Oliveira Bolleis, de 70 anos, ao lhe desferir uma “voadora” no lado esquerdo do tórax da vítima e, em seguida, golpeá-la, violentamente, com um pedaço de concreto pesando 5,1 kg, atingindo-a, novamente, na região do tórax, ocasionando-lhe Traumatismo Torácico, com fraturas múltiplas dos arcos costais esquerdos (da segunda até a sétima costela), com afundamento da região e hemotórax maciço (acúmulo de 1,5 litros de sangue), evoluindo para choque hipovolêmico decorrente de hemotórax maciço e insuficiência cardiorrespiratória, que foram a causa da morte da vítima, conforme Laudo Necroscópico”, afirmou o Promotor de Justiça.

Em seguida, José Vieira da Costa Neto prossegue detalhando que, após o crime, Fernando Rodrigo Guerche fugiu do local conduzindo um GM/Onix, com sua capacidade psicomotora alterada em decorrência do consumo de álcool, conforme exame de embriaguez.

Muito conhecido em Votuporanga, Fernando Rodrigo Guerche foi candidato a vereador nas últimas eleições pelo Partido Liberal (PL).

Investigações elucidam dinâmic a do crime

Segundo as investigações conduzidas pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga, Milton de Oliveira Bolleis conhecia Fern ando Rodrigo Guerche do bar, onde ocorreu o crime, contudo não possuíam inimizades. Guerche chegou no bar por volta das 17h51, estacionando do outro lado da via, e começado a consumir bebidas alcoólicas. Por volta das 20h09, Bolleis chegou ao local, onde frequentava às segundas, quartas e sextas-feiras.

Em seguida, Bolleis, como de costume, teria se sentado em um banco de cimento localizado no lado externo do bar, na calçada, onde ingeriu uma cerveja e passou a assar um espeto numa churrasqueira (era costume dele assar seu próprio espetinho).

De acordo com a denúncia, a aparente normalidade foi quebrada por volta de 20h55, quando, sem qualquer razão, Guerche aproximou-se de Bolleis, que “continuava sentado e quieto na calçada, no mesmo banco, cuidando de sua churrasqueira, e lhe ofende, chamando-o de “Mirtão pai, caminhoneiro veado”, provocação que a vítima, idosa, chefe de família e respeitosa, sabidamente não apreciava.” A fala foi encontrada em uma gravação pela Polícia Civil.

A ofensa desencadeou uma rápida briga entre eles, que entraram em vias de fato. Contudo, rapidamente foi cessado o conflito pela intervenção de outros frequentadores do bar. Após isso, Bolleis retornou ao seu assento e continuou, sentado no mesmo banco, assando os espetos.