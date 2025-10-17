CAV anuncia a contratação de Feitosa e o retorno de Daniel 

Os volantes compõem um pacote de 19 nomes já anunciados pelo Votuporanguense para a temporada 2026. Pré-temporada começa em novembro.
O Clube Atlético Votuporanguense anuncia nesta quinta-feira (16.out) a contratação de Victor Feitosa de Freitas, conhecido como Feitosa, para a disputa do Paulistão Sicredi A2 2026.
Natural de Brasília/DF, o volante de 29 anos, 1,83m de altura, 79 kg e destro, chega para reforçar o setor de marcação e equilíbrio do meio-campo do CAV, agregando força, leitura de jogo e experiência.
Formado nas categorias de base do Athletico Paranaense, Feitosa construiu uma carreira sólida com passagens por clubes como Botafogo-PB, Santa Cruz de Natal, ABC, São Joseense, Cabofriense, Madureira, Portuguesa-RJ e Uberlândia.
Em 2025, o volante disputou o Campeonato Mineiro e o Brasileirão Série D, destacando-se pela regularidade e capacidade de proteger a defesa com eficiência.
Daniel está de volta
Outro nome anunciado pela diretoria da Pantera Alvinegra nesta quinta-feira é o de Daniel de Carvalho, volante de 29 anos, natural de São Bernardo do Campo/SP, que chega para vestir novamente o manto do Votuporanguense.
Com 1,74m, 72 kg e destro, Daniel é daqueles jogadores que carregam raça, entrega e liderança em campo. Conhecido por sua pegada firme e pela qualidade na saída de bola, o meio-campista tem a cara do CAV um verdadeiro símbolo de comprometimento e amor pela camisa.
Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Daniel construiu uma carreira sólida, passando por clubes como Bragantino, Rio Claro, Ferroviária, Caldense, Boa Esporte, Mirassol, Remo, ABC, Ituano e, claro, o próprio Votuporanguense, onde deixou sua marca com grandes atuações.
Com ampla experiência no futebol paulista e nacional, Daniel também conquistou o Campeonato Brasileiro da Série C pelo Mirassol, mostrando toda sua qualidade técnica, liderança e regularidade dentro de campo. Em 2025, defendeu o Ituano, disputando o Paulistão A2 e o Brasileirão Série C, reafirmando sua força, intensidade e protagonismo no meio-campo.
Montagem acelerada do elenco alvinegro
Agora são 19 as contratações do Votuporanguense para a Série A2 do ano que vem. Confira abaixo a relação de anunciados:
- Goleiros: Gabriel Félix, Pablo Caíque e Felipão;
- Zagueiros: Amorim, Matheusão e PV;
- Laterais: Vinicius Baracioli (lateral-direito) e Paulo Victor (lateral-esquerdo);
- Meio-campistas: Alison Silva, Fernandinho, Luiz Thiago, Rodolfo, Benedetti, Feitosa e Daniel;
- Atacantes: Orlando Júnior, Caio Mancha, Anderson Feijão e Marcos Nunes.
O CAV terminou a A2 deste ano na 13ª colocação, com 17 pontos, e ficou de fora da Copa Paulista, torneio que compõe o calendário no segundo semestre. Para 2026, o Votuporanguense contratou o técnico Paulo Roberto Santos – “Rei do Acesso”.
A pré-temporada têm previsão de início no mês de novembro, quando os atletas se apresentarão oficialmente ao clube.