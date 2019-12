Jovens que viajavam de moto morrem em acidente da Euclides

De acordo com a Polícia Rodoviária, a moto em que as vítimas estavam caiu; e logo após um carro que seguia atrás bateu nela e os atropelou. João Marcos de Oliveira Santos, de 22 anos, morador do bairro Residencial do Lago e, José Guilherme de Macedo Gomes, de 24 anos, residente no bairro Patrimônio Novo, ambos em Votuporanga, foram socorridos, mas não resistiram e faleceram. Motorista causador do atropelamento fugiu do local e não foi identificado.

Da Redação

VALENTIM GENTIL – Por volta das 5 horas de domingo (1) mais uma ocorrência com duas mortes aconteceu no km 529 da rodovia Euclides da Cunha (SP-320), perto da alça de acesso pra Valentim Gentil.

As vítimas era os ocupantes da moto, que teriam sofrido uma queda e sido atropeladas por um veículo.

O acidente aconteceu na referida via, sentido Fernandópolis/Votuporanga, cerca de 150 metros antes do trevo. Os dois jovens mortos eram de Votuporanga e ocupavam uma moto modelo Twister. Seus corpos foram enviados ao IML local e depois liberados para velório e sepultamento.