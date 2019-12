Roteiro Gastronômico “Maravilhas e Seus Sabores” será lançando hoje

Evento será realizado no Hotel Resort Água Viva, às 19h30, em Fernandópolis, com a presença dos proprietários dos estabelecimentos e autoridades

A Região Turística Maravilhas do Rio Grande lança nesta segunda-feira (2/12), o Roteiro Gastronômico “Maravilhas e Seus Sabores”, com 89 estabelecimentos, de 14 cidades. O evento, para convidados, será realizado no Água Viva Resort, às 19h30, em Fernandópolis. Todos os proprietários presentes receberão um certificado.

Formada há quase três anos, por 14 destinos turísticos, a Região Turística vem se destacando no Estado de São Paulo por promover diversas ações para atrair cada vez mais visitantes. Rica por seus atrativos naturais, principalmente o Rio Grande, os municípios integrantes da RT criaram o roteiro gastronômico com o objetivo de oferecer aos turistas mais um atrativo.

A ação “Em busca do Roteiro Gastronômico Maravilhas e Seus Sabores” foi lançada em agosto deste ano com o objetivo fomentar e promover o turismo gastronômico nas cidades. Os estabelecimentos poderiam inscrever pratos doces e salgados, além de bebidas artesanais.

Os estabelecimentos inscritos receberam um urna e cédulas para que o público avaliasse o prato indicado. Após 30 dias de avaliação, as cédulas foram conferidas por uma comissão e os estabelecimentos que atingiram o mínimo de 540 pontos foram classificados para compor o roteiro que será lançado. Os estabelecimentos foram avaliados em três quesitos, sendo higiene, atendimento e prato (sabor, criatividade e apresentação). Todos os classificados estão inscritos no Cadastur (Cadastro do Ministério do Turismo). Dos 125 estabelecimentos inscritos, 89 foram classificados. Após o lançamento oficial o roteiro poderá ser acessado pelo site www.maravilhasdoriogrande.com.br.

Premiação

Todos os clientes que preencherem corretamente as cédulas de avaliação concorrerão aos seguintes prêmios:

Prêmios aos clientes

1° sorteio: 1 Day use no Hotel Fazenda Foz do Marinheiro – 2 pessoas – (Cardoso)

2° sorteio: 1 diária no Maduga Palace Hotel – 2 pessoas – (Valentim Gentil)

3° sorteio: 1 diária no Hotel Água Viva Thermas Club 2 pessoas – (Fernandópolis)

4° sorteio: 1 final de semana no Park Hotel – 2 pessoas – (Indiaporã)

A Região Turística Maravilhas do Rio Grande

Localizada na 8ª Região Administrativa de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, a RT Maravilhas do Rio Grande é formada por Cardoso, Fernandópolis, Guarani d’Oeste, Indiaporã, Macedônia, Meridiano, Mira Estrela, Ouroeste, Pedranópolis, Paulo de Faria, Populina, Riolândia, Valentim Gentil e Votuporanga.

A maior parte dos municípios faz fronteira com os estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Estão a uma distância média de 550 quilômetros da capital paulista, favorecidos por ótimas estradas como: Rodovia Washington Luís (SP 310), Rodovia Euclides da Cunha (SP 320) e Rodovia Péricles Belini (SP 461), interligando os municípios por meio de estradas vicinais 100% pavimentadas. Das 14 cidades, 9 já receberam o título “Município de Interesse Turístico – MIT, concedido pelo Governo do Estado de São Paulo.

Apesar do Rio Grande ser o principal atrativo turístico que conecta e identifica essa região turística, outros segmentos turísticos são constantemente praticados como: turismo cultural, ecoturismo, de intercâmbio, gastronômico, eventos, pesca e de esportes radicais, proporcionando múltiplas possibilidades de roteiros e destinos para todas as idades.