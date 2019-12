Reapresentação do 22º Espetáculo de Dança: Divertssiment

Não perca!! De 07 e 08 de dezembro (20h30) na Concha Acústica. Desta vez o espetáculo traz ao palco, clássicos como: O Lago dos Cisnes, Coppelia, O Quebra Nozes, Dom Quixote, La Bayadere, Serenade, La Fille Mal Gradée, A Sagração da Primavera, Sherazade, Harlequinade, Paquita, Carmen, La Esmeralda; nas modalidades: Ballet Clássico, Contemporâneo, Dança do Ventre, Dança no Louvor, Flamenco, Hip Hop, Jazz e Sapateado, as apresentações terão duração aproximada de 60 minutos. Anota na agenda e venha nos prestigiar, a entrada é franca. Apresentação de todo nossos alunos 😉