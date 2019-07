Great Amazon World Fishing Rally – Evento Internacional de Pesca Esportiva é Realizado com Absoluto Sucesso!

O idealizador do evento, Keisuke Onoda viu seu sonho virar realidade através do sucesso do evento e que ainda o fez lembrar seus pensamentos iniciais a respeito do Rally. Tivemos a alegria de acompanhar de perto toda essa aventura e em uma de nossas conversas com Onoda Sam, ouvimos dele que sua vontade foi de fazer um Rali Dakar mas com a pesca, o principal esporte de luta com a natureza. A ideia simples da Amazônia substituir o Deserto do Saara, a vara e a linha o carro e o pescador no caso, o motorista! E numa voz emocionada, ainda conseguiu relatar toda sua emoção de realizar esse evento, segundo ele, no seu “outro” Pais do coração, dizendo ser japonês e brasileiro ao mesmo tempo!

O grande campeão foi japonês Toshinari Namiki, considerado um dos maiores pescadores esportivos da atualidade… Mostrando uma técnica apuradíssima e muita categoria, Namiki ainda desfilou simpatia e muita alegria por realizar o sonho de pescar no Brasil.