Jovem de 25 anos morre afogado na represa da SAEV em Votuporanga

Um jovem identificado como Luis Felipe Domingos Tressino, 25 anos de idade, morreu afogado na represa da SAEV Votuporanga na tarde deste domingo. Ele estava com um grupo de amigos nadando na represa e acabou se afogando. Ele ainda tirou uma selfie no local do acidente (foto) e depois submergiu.

Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Votuporanga foram acionados e, após uma hora de trabalho conseguiram localizar o corpo do rapaz que estava há 25 metros das margens da represa e a uma profundidade de quatro metros.