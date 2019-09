PANC – Comidas de Jardim: Primavera

Acontece amanhã, segunda-feira, às 19h, na casa onde Júlia Breyer, Ana Bianconi, Paola Versuti, Mariana Grandizoli e Clélia Leite Hollanda escolheram para sede, o quarto encontro do projeto “PANC – Comidas de Jardim”, com direito a degustação, brindes e palestras. O endereço é Rua Bahia, 2877, esquina com a rua Tibagi, atrás do Votuporanga Clube.

O tema desse encontro será Primavera, e será servido tempurá e gelatina de flores. Haverá uma caixa de contribuição consciente, com valor sugerido de R$35,00.

PANC é uma sigla que significa Plantas Alimentícias Não Convencionais. São plantas que não se encontram nos cardápios da nossa região, mas que poderiam ser facilmente acrescentadas na rotina alimentar do votuporanguense. Algumas são novas descobertas, mas a maioria das plantas simplesmente foram sendo esquecidas por trás da monotonia e dos fast foods. O projeto é tanto um resgate desses sabores como um resgate cultural da produção caseira delas.

“Existem mais de 3.000 espécies vegetais que são comestíveis no Brasil, mas nós estamos restritos a 20”, explica Paola Versuti, bióloga e especialista em agroecologia. São esses novos vegetais que as cinco mulheres do projeto convidam a população da cidade a conhecer.