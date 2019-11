Jornalismo regional perde aos 96 anos, Italino Alderigi Cuoghi

Morreu na madrugada desta segunda-feira, dia 11 de novembro, aos 96 anos, o jornalista Italino Alderigi Cuoghi, Diretor Proprietário do jornal “O Município” de Tanabi, um ícone do jornalismo interiorano. Ele se encontrava internado no Hospital Beneficência Portuguesa de Rio Preto, havia 15 dias para tratamento de problemas renais.

Italino era viúvo de Rosalina Cuoghi e deixa os filhos Waldir, José Silvio, Osmar e Rosana, além de 6 netos, uma bisneta e uma legião de amigos.

O jornalista Italino Alderigi Cuoghi era editor e proprietário do jornal semanário mais antigo da região “O Município” que foi fundado em 1933 e completará em janeiro próximo 87 anos de existência.

Italino era conhecido como “Olho de Águia” – as correções dos textos a serem publicadas em seu jornal poderiam escapar das mãos de alguns jornalistas, mas nunca aos olhos do “OLHO DE ÁGUIA”, contam seus velhos amigos.

Italino era descendente de família italiana e trabalhou firmemente até poucos dias na direção do jornal, antes de ser internado. Ele viajava toda semana à Rio Preto para acompanhar de perto a impressão de “O Município” na gráfica da Editora Suzuki.

Seu corpo foi velado na Câmara Municipal de Tanabi, onde recebeu inúmeras homenagens e sepultado ontem às 18h no Cemitério Municipal de Tanabi.