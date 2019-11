Pizzaria Molecaggio inaugura unidade nesta quarta

Votuporanga ganha nesta quarta-feira uma franquia da Molecaggio. O empreendimento foi implantado no na pista de atendimento do posto Café Paulista, que fica na esquina das rua São Paulo e Tocantins.

Com um investimento de aproximadamente R$500 mil, a Molecaggio Pizzas será comandada pelo casal Carlos Augusto Santoro e Natália Dias Santoro. A nova loja vai gerar cerca de 10 novas vagas de emprego na cidade.

A pizzaria terá atendimento de restaurante, com capacidade de atender 35 pessoas no salão. A rede também mantém um aplicativo para que seus clientes possam fazer seus pedidos pelo celular.

Na quarta-feira, dia da inauguração, está programada uma promoção: pizzas em dobro, o cliente ao comprar uma, leva outra sem custo. Ela se repetirá todas as terças-feiras.

O cardápio da Molecaggio Pizzas inclui uma variedade de sabores de pizzas salgadas e doces nos tamanhos brotinho, grande e a gigante – exclusividade da marca. Além de massas e a tradicional Tortinha, como sobremesa.

Um dos principais diferenciais da Molecaggio Pizzas é o preço atrativo, com pizzas a partir de R$ 28,90.

A inauguração em Votuporanga é parte da estratégia de expansão da rede e representa também a consolidação da força da marca em cidades expoentes da região Noroeste Paulista”, afirma Murilo Ribeiro Silva, diretor de marketing da Molecaggio Pizzas.

Sobre a Molecaggio Pizzas

A rede Molecaggio Pizzas nasceu em 1993, em Franca, e consolidou-se em 1997 em São José do Rio Preto. A marca foi pioneira no sistema de atendimento personalizado para festas, o Pizza na Festa e, em 2017, entrou para o mercado de franchising. Possui seis lojas em Rio Preto e outras quatro na região: Olímpia, no Thermas dos Laranjais, Mirassol, Fernandópolis e Votuporanga.