Falece aos 85 anos José Carlos de Camargo

Faleceu nesta terça-feira (27.jan), às 12h, na Santa Casa de Votuporanga, aos 85 anos, o Sr. José Carlos de Camargo. Ele deixou a esposa Neide Aparecida Lemos de Camargo e os filhos: Rosana Lemos de Camargo, casada com Danilo Liévana de Camargo, Robson José de Camargo, casado com Roberta de Oliveira, Jefferson Lemos de Camargo, casado com Regiane Zava; e Mariane Garcia de Camargo; os netos: Aline, Letícia, Clarissa, Ana Laura e Lorenzo; os bisnetos: Flora e Benício; além de demais familiares e amigos.

Sr. José Carlos de Camargo veio para Votuporanga da cidade de Cardoso, de lá trouxe a Transportadora Camargo, empresa de transporte de grãos. Numa outra fase, a empresa passou a trabalhar, além do transporte de milho, com a comercialização e armazenamento de grão em estrutura montada no bairro Matarazzo, na zona sul.

Atualmente se encontrava aposentado e residia no Edifício Parra Bariani, no centro de Votuporanga.

Seu velório ocorre a partir das 18h desta terça-feira, até 12h desta quarta-feira (28).