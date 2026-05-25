Falece a professora Maria Helena Olivi Poiani 

Faleceu na madrugada desta segunda-feira (25.mai), na Casa de Saúde Unimed, a professora aposentada Maria Helena Olivi Poiani, carinhosamente conhecida como “Leninha”, viúva do cirurgião-dentista João Roberto Poiani.

De religião espírita, Leninha enfrentava há pelo menos dez anos o Alzheimer, período em que recebeu o carinho, cuidado e dedicação da família. Sua partida deixa grande tristeza entre familiares, amigos e todos que conviveram com sua trajetória marcada pela educação, serenidade e amor à família.

Maria Helena deixou os filhos: João Henrique Poiani, casado com Maria Carla; Ana Luiza Olivi Poiani; Liana Paula Olivi Poiani Geraldes, casada com Rodrigo Geraldes; Mara Cristina Calza Regonato, casada com Júnior Regonato; e Carlos Eduardo Poiani de Lima, casado com Denise; nove netos; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Seu velório ocorre a partir do meio-dia no Velório Municipal “Aldo Zara”.