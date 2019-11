Apostar na loteria fica mais caro; Mega-Sena vai custar R$ 4,50

Os preços das apostas de oito modalidades lotéricas ficaram mais caros a partir de domingo (10). Segundo a Caixa Econômica Federal, o reajuste foi feito, após quatro anos sem elevação dos preços.

Os novos valores foram autorizados pela Portaria nº 8.061 do Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial da União no último dia 31 de outubro. O reajuste valerá para os sorteios que serão realizados a partir desta segunda-feira (11). Os novos preços serão os mesmos em todos os canais de apostas, conforme tabela

Modalidade Lotérica Preço Anterior Novo Preço Nº do Concurso Data do Sorteio

Mega-Sena R$ 3,50 R$ 4,50 2207 13/11/2019

Lotofacil R$ 2,00 R$ 2,50 1889 11/11/2019

Quina R$ 1,50 R$ 2,00 5119 11/11/2019

Lotomania R$ 1,50 R$ 2,50 2021 12/11/2019

Dupla Sena R$ 2,00 R$ 2,50 2010 12/11/2019

Timemania R$ 2,00 R$ 3,00 1.405 12/11/2019

Loteca R$ 2,00 R$ 3,00 877 18/11/2019

Lotogol R$ 1,00 R$ 1,50

Segundo a Caixa, as mudanças contribuirão para o aumento dos prêmios ofertados aos apostadores. “Também será incrementado o repasse social de recursos às áreas definidas na lei, como Educação, Esporte, Segurança, Seguridade, Cultura e Saúde, entre outras”, diz o banco.