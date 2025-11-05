Jorge Seba ‘nomeia’ novo líder do governo na Câmara, sem destituir Marcos Moreno 

Apesar do ofício encaminhado pelo prefeito à Casa de Leis nomear Emerson Pereira (PSD) para a função de líder e Vilmar da Farmácia (PSD) como vice-líder, Sargento Marcos Moreno (PL) segue na função e negou alteração na liderança.

Jorge Honorio

Um ofício expedido pelo gabinete do prefeito Jorge Seba (PSD) alterando a liderança e vice-liderança na Câmara Municipal de Votuporanga/SP, no último dia 27 de outubro, ganhou contornos conflitantes nos últimos dias.

No documento assinado eletronicamente pelo chefe do Poder Executivo local, os vereadores Emerson Pereira (PSD) e Vilmar da Farmácia (PSD) foram nomeados para cumprirem as funções de líder e vice-líder do governo na Casa de Leis, respectivamente.

Entretanto, procurado para comentar a saída da função na Câmara e uma possível aceitação de cargo na Prefeitura, por meio de uma secretaria, o vereador Marcos Moreno (PL), até então, líder do governo na Casa desde sua nomeação em 20 de janeiro, negou a informação e afirmou desconhecer tal mudança na liderança. Em uma tentativa de explicar o episódio, o parlamentar explicou que, talvez, tratava-se de um ‘erro’ interno.

O vereador Emerson Pereira (PSD) foi procurado pela reportagem e afirmou que o ofício, na verdade, trata-se de um rearranjo estrutural do Partido Social Democrático na Câmara, causado pela saída do vereador licenciado Dr. Leandro (PSD).

“O que acontece é que o vereador Dr. Leandro assumiu uma secretaria e com sua saída aqui da Casa mexeu na organização partidária, mas a liderança do governo do prefeito Jorge Seba aqui na Câmara segue sendo o vereador Sargento Moreno”, explicou Emerson Pereira (PSD).

E assim, enquanto não se resolve quem é o líder do governo na Casa, o espaço de fala na tribuna durante os trabalhos, tal qual à 39ª sessão ordinária da Câmara, desta segunda-feira (3.nov), segue sem um representante.

Na prática, a função do líder do governo é atuar como uma espécie de interlocutor entre o Executivo e o Legislativo, reforçando o diálogo e a integração entre os dois poderes.