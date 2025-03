Jorge Seba apresenta reajuste de 5% no salário base do funcionalismo municipal 

Além disso, projeto de lei enviado pelo prefeito de Votuporanga à Câmara propõe aumento de 34% no auxílio alimentação. Tema deve ser votado na 9ª sessão ordinária de segunda-feira (24). Jorge Honorio

O prefeito de Votuporanga/SP, Jorge Seba (PSD), se reuniu, nesta semana, com vereadores e representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Votuporanga para definir a proposta do reajuste salarial deste ano. Através do diálogo, ficou definido um reajuste de 34% no auxílio alimentação, que vai de R$ 485 para R$ 650, mais 5% sobre o salário base. Em um exemplo do reajuste aplicado sobre um salário base de R$ 1.633,44, somados aos 650 da proposta do auxílio alimentação, há uma composição salarial de 11,64% de acréscimo. São cerca de R$ 20 milhões por ano sendo injetados na economia local.

Durante as reuniões, o prefeito relembrou que, desde 2021, quando assumiu a Prefeitura, o auxílio alimentação ganhou mais do que 100% de aumento. “Em 2021, os servidores recebiam R$ 285 de auxílio alimentação; em março daquele ano, o valor passou a ser de R$ 325. Em 2022, passamos para R$ 400; em 23, foi para R$ 440 e, no ano passado, para R$ 485. É mais do que 100% de aumento nos últimos anos e só do ano passado para cá, o ganho real, descontado a inflação do período, ficou de 29,15%”, explicou Jorge Seba.

Representando o Sindicato, o presidente Thiago Rogeri da Silva afirmou que ficou surpreso com o aumento no auxílio alimentação, principalmente ao considerar a inflação de 2024, que foi de 4,87%. Vale ressaltar que a proposta inicial do auxílio alimentação era de R$ 600, no entanto, em consideração ao pedido dos vereadores durante reuniões realizadas nesta semana, Jorge Seba elevou para o valor final da proposta, chegando aos R$ 650.

“Vamos enviar o projeto de lei para a Câmara Municipal nesta sexta-feira, mas tenho tranquilidade em dizer que essa proposta foi construída em conjunto, com muito diálogo, assim como sempre fiz, desde o início da minha gestão. Estamos vivenciando inúmeros desafios orçamentários, com uma queda sistemática de receitas importantes como o Fundo de Participação dos Municípios e o ICMS, que é o Imposto de Circulação Sobre Mercadorias e Serviços, mas conseguimos chegar nessa proposta que acredito que pode não ser a melhor das propostas, mas é até considerado além do que esperávamos”, finalizou o prefeito.

Reajuste proposto pelo Executivo é metade do pedido pelos vereadores

Conforme noticiado pelo Diário, na última segunda-feira (17), durante a 8ª sessão ordinária da Câmara, os 15 vereadores formalizaram um pedido ao prefeito Jorge Seba solicitando que fosse concedido um reajuste de 10% nos salários dos servidores públicos municipais, além de um aumento no vale-alimentação, que passaria dos atuais R$ 485,00 para R$ 650,00 representando um acréscimo de 34%.

De acordo com o pedido apresentado pelo Poder Legislativo, a solicitação superou, inclusive, a proposta do Sindicato dos Servidores Municipais, que reivindicou um reajuste de 7,87%, cerca de 3% acima da inflação.