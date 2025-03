SOBRIEDADE JÁ

ATEUS E CRISTÃOS CONVICTOS

Uma vez perguntaram a um ateu: “Você acredita que realmente existam ateus de verdade?”

Ele pensou e respondeu: “Você acredita que existem cristãos de verdade?”

Que sinuca hein? A convicção de cada um, ateu ou cristão são parecidas, a diferença é sustentarem sua convicção até as últimas consequências.

Cristãos convictos existem, e muitos, basta rever a história de muitos santos, desde os primeiros anos de cristianismo.

Mas uma coisa é certa, a incidência de cristãos convictos, tende a ser inversamente proporcional a de ateus, com toda a certeza, quanto mais cristãos convictos, menos ateus convictos, a convicção do cristão de verdade arrasta ateus a não serem tão convictos assim.

LER O LIVRO, REGAR A ÁRVORE, EDUCAR O FILHO

Dizem que um homem realizado é o que plantou uma árvore, escreveu um livro, e teve filho.

Mas estive pensando: “Escrever o livro é fácil, difícil é alguém que leia seu livro, plantar a árvore, tranquilo, difícil é regar a árvore, ter um filho, fácil, difícil é educar o filho.”

Olha, a educação do filho, está intimamente ligada ao conteúdo do livro, e aos frutos da árvore que o pai plantou.

Muitos filhos leem livros de outros, o conteúdo do livro do pai não convence. Outros filhos comem frutos de árvores que não foram seus pais plantaram.

Seus filhos leem dos livros que você escreve, comem do fruto da árvore que você planta e rega?

Olha: “O comportamento dos filhos, são filhos do comportamento dos pais.”

ACHO QUE DEUS NÃO GOSTAR DELE TAMBÉM

Às vezes eu imagino que algumas pessoas pensam que Deus tem que ser inimigos dos inimigos dele.

Ah eu não gosto de fulano, Deus também não deve gostar. E até imagina que quando acontece algo de ruim para o inimigo, é Deus sendo bom para ele.

Deus faz chover sobre bons e maus.

O parâmetro de amor divino não é o mesmo do humano.

Me ofendeu, é ladrão, traficante, bandido, vai arder no fogo do inferno.

Cuidado, Jesus disse que onde abundou o pecado superabundou a graça, e graça não é recompensa.

O que é uma gota de veneno no mar?

A misericórdia divina é esse mar, se lance nele, você não sabe quando o seu inimigo vai se lançar, ou talvez já tenha até se lançado, e você ainda julgando o passado dele.

AO MENOS INTELECTUALMENTE HONESTOS

De forma instantânea através de uma postagem nas redes, muitas pessoas ficam sabendo nossa opinião, que a gente está pensando.

Aliás o Facebook logo na primeira página já te pergunta: “No que você está pensando?”

Sinceramente essa pergunta já me incomodou, mas vamos lá.

Com relação ao que a gente realmente pensa, seja política, seja na religião, fazendo um juízo de valor, é muito difícil ser neutro, porque nós temos nossas convicções, que as vezes tendem, conforme as circunstâncias, e acaba ficando difícil ser imparcial.

Mas fica a dica, seja sincero com você mesmo, se pergunte, isso é fato ou é minha opinião?

Essa afirmação de certa forma vai me defender?

Sei o tanto que é difícil ser imparcial, mas tente ser pelo menos intelectualmente honesto.

CANTAR E VOAR

Quando era criança, tinha vários passarinhos de estimação em gaiolas, aqueles canários da terra, que hoje é até proibido tê-los em gaiolas, e os canários do reino, que tem um canto lindo.

Pois é, mas ainda criança alguém me falou: “Como pode esse canário preso passar o dia todo cantando? Se você estivesse preso você viveria cantando também?”

Pergunta intrigante, e aos poucos deixei de ter os canários.

Hoje pensando nisso, percebi que nem toda aparência de felicidade é felicidade.

Pássaros cantam e voam, o cantar pode até ser só uma expressão de tristeza, agora o voo é sempre de liberdade.

O ideal para nós, seria cantar voando, ou voar cantando, sempre preferindo a liberdade, sempre voando, porque nem todo canto é alegria, mas todo voo é liberdade.

