Votuporanguense busca cura para depressão no Jiu-Jitsu e se torna vice-campeão mundial em Abu Dhabi 

O serralheiro Jean Carlos Santos de Oliveira, de 30 anos, há dois anos trocou as crises de pânico pelo esporte e hoje celebra conquistas no Jiu-Jitsu.

Jorge Honorio

Tem um votuporanguense no pódio de um dos maiores eventos de Jiu-Jitsu do planeta: World Pro Championship, realizado Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A competição que reuniu cerca de 10 mil atletas de 130 países é considerada o evento mais importante do calendário da UAEJJF (United Arab Emirates Jiu-Jitsu Federation) e uma das mais prestigiadas do mundo na modalidade.

Trata-se do serralheiro Jean Carlos Santos de Oliveira, de 30 anos, que competiu na categoria faixa branca, peso máximo de 94 quilos, na divisão máster, e conquistou o vice-campeonato mundial no World Pro Championship, após superar competidores de diversas partes do mundo e parar em um russo que vive do esporte.

O feito do votuporanguense se torna maior quando visto de perto, Jean Carlos conheceu o Jiu-Jitsu por meio de duas lendas do esporte em Votuporanga, os irmãos Oliveira da equipe Brothers Team – Matheus que é mais conhecido como ‘Bizuca’, e Raphael, ou simplesmente, ‘Pé’ – como a cura para depressão e crises de pânico há dois anos.

“Eu estava em um momento delicado, fui conhecer a modalidade para ocupar a cabeça, exercitar a mente, mas o Jiu-Jitsu trouxe luz para minha vida. O esporte pode sim transformar vidas e eu sou a prova disso”, afirmou Jean Carlos ao Diário.

O atleta contou que desde o primeiro contato com o Jiu-Jitsu, soube que tinha vindo para ficar: “Conheci e nunca mais sai. Me ajudou muito, mentalmente. Fui descobrindo uma nova percepção de vida. A partir dali minha equipe me ajudou a evoluir, fui pegando confiança, conseguindo medalhas, conquistando títulos, por exemplo, Brasileiro, um Mundial, disputado em São Paulo.”

“Até que tive essa oportunidade de irmos para Abu Dhabi, minha primeira competição internacional. Nos preparamos, minha equipe me ajudou e com muita dedicação e disciplina conseguimos representar o Brasil. Foram muitos treinos intensivos de preparação física para chegar na competição muito bem preparado. Até gostaria de agradecer aos meus patrocinadores e professores Matheus e Raphael por todo suporte dado nessa viagem, além do apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, liderada pelo secretário Marcello Stringari”, emendou o atleta.

Questionado sobre a oportunidade de intercâmbio na competição, Jean Carlos detalhou: “Foi imenso, pude acompanhar atletas de diversas partes do mundo ali na minha frente, e sem dúvidas isso agrega muito dentro da gente. É uma experiência que jamais irei esquecer. Eu sou serralheiro, ainda não vivo do esporte, então chegar aonde eu cheguei, representar a cidade, o país, é um motivo de muito orgulho para mim. Claro que todo atleta sempre quer ser o campeão na sua competição, mas fico muito feliz e satisfeito com a minha colocação porque isso prova que o trabalho da minha equipe está sendo muito bem feito e recompensado com essa conquista.”

Quando perguntado sobre o futuro, Jean Carlos contou que seguirá firme no esporte: “A gente vai em busca de mais. Eu e o Matheus fomos convidados para uma competição em Roma, em março de 2026. Fiquei muito feliz e honrado pelo convite.”

Ao Diário, Bizuca, atleta multicampeão de Jiu-Jitsu, contou com orgulho o feito de Jean Carlos: “Da minha parte é um orgulho muito grande, tanto para mim quanto para meu irmão [Raphael] é muito gratificante. É um sonho sendo realizado, ver nosso trabalho, nosso conhecimento sendo passado para frente por meio de um aluno e esse aluno já conquistando o mundo, conquistando o espaço dele no esporte. Um aluno representando nossa cidade e o Brasil lá fora graças ao que começou aqui em Votuporanga, no interior de São Paulo. Não dá para não sentir orgulho e ainda mais vontade de trabalhar, é isso que nos motiva.”

Enquanto março não chega, Jean Carlos aproveita para se preparar ao lado da esposa Bruna e do filho, o pequeno Theodoro, de 1 ano e sete meses.