Jorge Seba afirma que Votuporanga tem 100% de esgoto tratado 

Durante a coletiva de imprensa para oficializar Luiz Torrinha (PL) como superintendente interino da Saev Ambiental, o prefeito afirmou que os vazamentos são ‘acidentes’.

Jorge Honorio

Após uma série de denúncias de vazamentos de esgotos em córregos nos últimos meses, o prefeito de Votuporanga/SP, Jorge Seba (PSD), defendeu durante uma coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (23.fev), que Votuporanga possui 100% de esgoto tratado e que classificou os derramamentos como “acidentes”.

“Gente, isso é um acidente, a rede já existe, ela foi rompida, ela tem uma fadiga de material, ela tem uma situação adversa, um entupimento, muitas das vezes, nós sabemos que tem entupimento até por situações irregulares que são lançadas ali, isso acontece todos os dias, não quer dizer que nós não tenhamos 100%”, afirmou Jorge Seba.

“Hoje, nossa rede, depois da Vila Carvalho implantada, nós temos 100% de esgoto coletado das residências, afastado através dos emissários a 14 quilômetros, tratado e devolvido do modo correto, controlado pela CETESB”, concluiu.

A fala vem na esteira de uma série de denúncias recentes sobre derramamento de esgoto, como por exemplo, nos córregos Boa Vista, que passa por baixo da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), e Marinheirinho, próximo ao trevo de Parisi/SP.

No entanto, o problema de vazamentos não é recente, no ano passado, conforme noticiado pelo Diário, uma denúncia ensejou uma ação civil pública ambiental contra a Prefeitura, por meio da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Comarca de Votuporanga.