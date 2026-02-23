“1º Wod War Cross” une Crossfit e solidariedade 

Competição na Concha Acústica contará com aula gratuita e para participar basta doar 1kg de alimento não-perecível que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

Votuporanga sedia nos dias 11 e 12 de abril o “1º Wod War Cross” na Concha Acústica. O evento reúne atletas de Crossfit, método de treinamento físico de alta intensidade que combina movimentos funcionais, como levantamento de peso olímpico, ginástica e exercícios aeróbicos.

Quem ainda não conhece o esporte, poderá participar dentro do evento de uma aula experimental gratuita ministrada pelos treinadores de Votuporanga. A aula será no domingo (12), das 10h às 11h, na Concha Acústica. Para participar, basta levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, ressaltou o espírito de união que move a iniciativa: “Não fazemos nada sozinhos. Quando o esporte se une à solidariedade, conseguimos alcançar mais famílias e transformar boas intenções em apoio concreto para quem mais precisa”, afirmou.

O “1º Wod War” Cross conta com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio das secretarias de Esportes e Lazer, e Cultura e Turismo.

No sábado (11), o evento será realizado das 8h às 18h. Já no domingo (12/4), das 8h30 às 17h.

As categorias serão formadas nas seguintes modalidades: scaled e intermediário, por trios masculino e feminino; já em duplas serão master mista e RX. Haverá premiação e brindes para as equipes vencedoras.

O evento contará com a presença dos DJ’s Yuri e Wess, e o narrador Fábio Polloto.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site:

https://inscricoes.wodengage.games/eventos/wod-war-cross?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnGI88MqcN2UgWc3nGtQBDaUfRRh-32E879HL-OHNnTfuQOIojlSKQh6xlp3Y_aem_T3G13HREqnoX75xYFQMcAA.