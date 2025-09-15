Jogadores do sub-14 do Mirassol raspam o cabelo em apoio à mãe de atleta com câncer 

Diagnosticada com linfoma de Hodgkin, Luciana foi surpreendida com homenagem dos companheiros de equipe do filho.

Uma ação de solidariedade e amor. Foi o que os jogadores da categoria sub-14 do Mirassol protagonizaram após descobrirem que a mãe de Yago, um dos atletas da equipe, foi diagnosticada com câncer.

A empresária Luciana Barbosa desenvolveu o linfoma de Hodgkin, doença na qual células de defesa tornam-se malignas e se multiplicam descontroladamente. Devido à quimioterapia, ela perdeu os cabelos. Diante disso, o filho e um colega rasparam a cabeça em apoio e postaram a atitude nas redes sociais.

Em seguida, os demais companheiros de equipe viram a foto e seguiram o exemplo.

Para Luciana, a notícia do apoio, tanto do filho quanto dos companheiros de time dele, foi uma grande surpresa: “Ele apareceu com o amigo careca, eles começaram a postar foto e, de repente, apareceram meninos com cabeça raspada fazendo chamada de vídeo, do futebol, da escola.”

“Foi momento muito difícil para mim como mulher perder os cabelos de novo. E eles secaram as minhas lágrimas, foi muito bonito. É uma maneira de mostrar e incentivar. Assusta, é assustador, mas dá para levar com leveza. O amor cura, é incrível”, disse a mãe de Yago.

Alguns dos companheiros do garoto explicaram o ato de solidariedade. O meia Abner, por exemplo, vê o grupo como uma família: “Vimos que o Yago começou raspando o cabelo, ele é um amigo nosso e fizemos um grupo no WhatsApp para todo mundo raspar a cabeça. Essa atitude que tivemos foi de homem, pois não é qualquer pessoa que tem. Somos uma família”, disse.

Já o atacante Marquinhos revelou ter recebido a ajuda de Luciana quando precisou, o que o motivou ainda mais a prestar a homenagem: “Eu sou de Lins e quando os jogos eram mais distantes, eu dormia na casa dele (Yago). A tia Lu sempre me recebeu de braços abertos, sempre estava conosco, fez tudo de bom coração e vou por isso, sou e sempre serei grato.”

*Com informações do ge