Homem é preso suspeito de estuprar filha da ex-namorada de seis anos em Santa Fé do Sul 

Suspeito foi preso em flagrante no último sábado (13), na casa da ex-namorada. Criança deve passar por exame de corpo de delito para coleta de material genético que possa comprovar o crime.

Um homem foi preso no último sábado (13.set) suspeito de estuprar a filha de sua ex-namorada, uma criança de seis anos, em Santa Fé do Sul/SP.

Conforme apurado, o homem propôs de passar a noite na casa da ex, e a mulher aceitou o pedido.

Para a Polícia Civil, ela disse que o suspeito consumiu bebida alcoólica no local e foi até o quarto de sua filha, obrigando a criança a fazer sexo oral com ele. Ao ver o ex-namorado abusando da filha, a mulher acionou a Polícia Militar.

O suspeito foi levado à delegacia, onde permaneceu preso em flagrante. Em depoimento, ele disse ao delegado que não se lembrava que havia crianças na casa da ex.

A menina deve passar por exame de corpo de delito para coleta de material genético que possa comprovar o crime. A mulher também tem outro filho, menor de idade, que não foi abusado, conforme a polícia.

O caso foi registrado como estupro e vai ser investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santa Fé do Sul.