Jogadores de divisões de acesso em SP pedem criação de nova janela de transferências 

Atletas alegam que, mesmo classificados para fases finais dos campeonatos, são prejudicados com o atual cenário do mercado.

Atletas que disputam as séries A2 e A3 do Campeonato Paulista, que são as segunda e terceira divisões do futebol estadual, lançaram um manifesto nesta segunda-feira pedindo a criação de uma nova janela de transferências à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e à Federação Paulista de Futebol (FPF). Clubes também encabeçaram a proposta.

Atualmente, o futebol brasileiro tem três janelas, sendo duas válidas também para o mercado exterior – neste ano as datas são 5 de janeiro a 3 de março e 20 de julho a 11 de setembro – e uma extra para quem disputa as primeiras divisões dos estaduais – 4 a 27 de março em 2026.

Neste início de abril, por exemplo, a A2 está às vésperas da penúltima rodada da segunda fase (dois quadrangulares, com líder e vice-líder avançando às semifinais) e termina em maio. Já a A3 está nas semifinais e a final está prevista para o dia 26 deste mês. Nos campeonatos, apenas os finalistas sobem de divisão.

“Solicitamos a abertura de uma nova janela de transferências após as finais dos campeonatos. Caso contrário, muitos jogadores ficam sem oportunidades e até desempregados por avançarem na competição. Em vez de serem premiados pelo desempenho, são prejudicados. É importante destacar que esses atletas têm famílias e dependem diretamente do futebol para sustento e dignidade”, diz o comunicado dos jogadores.

Na Série A2, quatro dos oito times classificados para a segunda fase não têm calendário nacional no segundo semestre: Juventus-SP, São José-SP, Sertãozinho e Votuporanguense (já classificado para semifinal). As outras quatro equipes são Água Santa (Série D), Ferroviária (Série C), Ituano (Série C) e XV de Piracicaba (Série D), além da Inter de Limeira, que não avançou de fase, mas está na Série C.

Na Série A3, nenhuma das 16 equipes que iniciou o campeonato disputa Copa do Brasil ou divisões do Brasileiro.

Além do Paulistão e das séries A2 e A3, São Paulo ainda tem a Série A4 e a Segunda Divisão Sub-23, equivalente à quinta divisão estadual. No segundo semestre, a FPF tem a Copa Paulista, competição que dá vaga à Série D e Copa do Brasil aos finalistas, mas nem todos os clubes do estado participam.

Segundo o apurado, a FPF já enviou um ofício para CBF no dia 20 de março solicitando essa exceção no período de janela de transferência. A CBF foi procurada pela reportagem, que aguarda retorno.

Confira a íntegra do manifesto

“ATENÇÃO! CBF E FPF

Os atletas do Paulistão A2 e A3 Rivalo 2026 vêm a público solicitar à Confederação Brasileira de Futebol e à Federação Paulista de Futebol uma exceção nas regras, para que não sejam prejudicados após a classificação.

Solicitamos a abertura de uma nova janela de transferências após as finais dos campeonatos. Caso contrário, muitos jogadores ficam sem oportunidades e até desempregados por avançarem na competição. Em vez de serem premiados pelo desempenho, são prejudicados.

É importante destacar que esses atletas têm famílias e dependem diretamente do futebol para sustento e dignidade.

O pedido é por justiça e valorização de quem conquista resultados dentro de campo.

Agradecemos a compreensão das entidades do futebol brasileiro.”

*Com informações do ge