Votuporanga recebe presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC para debate sobre trabalho 

Moisés Selerges participa de uma mesa-redonda sobre o mercado informal de trabalho e os impactos da escala 6×1. O evento ocorre nesta quinta-feira (9), às 9h, no anfiteatro do IFSP – Votuporanga.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (SMABC), Moisés Selerges, estará em Votuporanga/SP, nesta quinta-feira (9.abr), para participação em uma mesa-redonda sobre o mercado informal de trabalho e os impactos da escala 6×1.

O evento, que será aberto ao público, ocorre no anfiteatro do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Votuporanga, a partir das 9h, e contará ainda com a participação do professor Aender Guimarães, doutor em Ciências Sociais e pesquisador na área de sociologia do trabalho.

A vinda de Selerges ocorre por intermédio do Partido dos Trabalhadores (PT) de Votuporanga, sob articulação do presidente do diretório municipal, Guilherme Gasques.

Moisés Selerges está à frente do SMABC na gestão 2022-2026. Trabalhador da Mercedes-Benz desde 1985, iniciou sua atuação sindical no fim dos anos 1980, ao ser eleito para a Comissão de Fábrica. Ao longo de sua trajetória, ocupou cargos de coordenação e direção até assumir a presidência de uma das entidades sindicais mais influentes do país.

O debate propõe discutir temas como o avanço da informalidade e os efeitos da jornada 6×1 nas condições de vida dos trabalhadores, reunindo especialistas, lideranças e a comunidade para refletir sobre os desafios atuais do mundo do trabalho.