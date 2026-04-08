Morre vítima de capotamento de carro dirigido por padrasto bêbado em Valentim Gentil 

Rilary Ranyele Soares da Silva Nato estava internada em estado grave no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, com politraumatismo, depois do acidente com o carro da família na tarde de sábado (4). Condutor, de 34 anos, estava com a CNH suspensa.

A menina de dez anos, que estava internada em estado grave após o carro em que estava capotar, em Valentim Gentil/SP, morreu no início da noite desta terça-feira (7.abr), em São José do Rio Preto/SP. Na ocasião do acidente, no sábado (4), o padrasto dela, de 34 anos, capotou o carro. Ele foi preso em flagrante com sinais de embriaguez e por estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

Rilary Ranyele Soares da Silva Nato estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança e Maternidade (HCM) em São José do Rio Preto, em estado grave. Além dela, também estavam no veículo a mãe dela, de 34 anos, e a irmã, de seis, que sofreram ferimentos leves.

De acordo com o boletim de ocorrência, Rilary sofreu politraumatismo grave, em virtude de traumatismo craniano, colapso do pulmão e múltiplas fraturas (clavícula, escápula, úmero [osso no ombro] e coluna cervical).

Ainda conforme o BO, a vítima foi submetida a drenagem de hematoma e descompressão do crânio, porém o quadro clínico se agravou e ela não resistiu aos ferimentos.

Capotamento em vicinal

O acidente ocorreu no final da tarde de sábado (4), na rodovia vicinal Marcírio Gomes, em Valentim Gentil, em um trecho que dá acesso à prainha municipal. O carro onde estava a família bateu em uma árvore e capotou em seguida. A menina estava no banco traseiro sem cinto de segurança no momento do impacto.

O motorista confessou que bebeu quatro latas de cerveja, conforme relataram policiais militares e, inicialmente, informou que estava sozinho no carro. Contudo, testemunhas disseram à polícia que outros ocupantes foram socorridos ao pronto-socorro.

Ainda de acordo com o BO, o motorista se recusou a fazer o teste de bafômetro, mas passou pelo teste clínico que constatou a embriaguez. A ocorrência foi registrada inicialmente como lesão corporal na direção do veículo automotor.

*Com informações do g1