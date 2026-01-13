Homem é preso por tráfico de drogas em Riolândia 

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga/SP.

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde deste domingo (11.jan), nos fundos de um imóvel na Avenida Sete, em Riolândia/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 14h, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela cidade, quando atenderam uma ocorrência em um local já conhecido por denúncias de tráfico de drogas. No entanto, ao perceber a aproximação da viatura, um indivíduo correu para dentro de sua residência.

A atitude do indivíduo levantou a suspeita dos PMs que realizaram o acompanhamento e conseguiram abordá-lo no interior do imóvel. Em seguida, durante a ação, foram localizados entorpecentes, que totalizaram 426 gramas de maconha, ou seja, quase meio quilo de droga.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.