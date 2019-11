Constelação Sistêmica Familiar! Você já ouviu falar?

A fernandopolense Renata Orati é pioneira na região em Constelação Familiar, também chamada de Constelação Sistêmica. A pratica é uma nova abordagem da Psicoterapia Sistêmica Fenomenológica criada e desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger após anos de pesquisas com famílias, empresas e organizações em várias partes do mundo, buscando o diagnóstico e solução de problemas e conflitos.

De acordo, com a terapeuta Quântica e Holística Renata Orati é uma terapia simples, direta e profunda que se baseia em um conjunto de “leis” naturais que regem o equilíbrio dos sistemas que o próprio Bert gosta de chamar de “Ordens do Amor”.

Ela acrescenta que a Constelação Familiar pode ajudar em todos os problemas de origem sistêmica. Então, desde problemas de relacionamento de casal, com filhos, todos os tipos de vícios, problemas emocionais, dificuldades diversas, até problemas de saúde física podem ser compreendidos, amenizados e muitas vezes solucionados com a Constelação Familiar e com a disponibilidade do cliente realizar mudanças em sua vida prática, a partir das novas informações a que teve acesso na Constelação.

E ela afirma: “Constelar é preciso para evolução pessoal, profissional e espiritual”.