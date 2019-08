João Dado apresenta nova frota e máquinas adquiridas pela Prefeitura no último ano

Apresentação faz parte do Calendário de Aniversário da cidade e será realizada hoje às 9h, no Parque da Cultura.

Na manhã deste sábado o Prefeito João Dado fará a apresentação da nova frota e máquinas adquiridas pela Prefeitura de Votuporanga desde o segundo semestre do ano passado. A apresentação faz parte do Calendário de Aniversário da cidade e será realizada no Parque da Cultura.

De acordo com dados da Divisão de Administração da Frota, da Secretaria Municipal de Administração, foram adquiridos 40 veículos de julho de 2018 a julho deste ano. O investimento total foi de R$ 4.649.808,00.

Nove Secretarias Municipais receberam os veículos novos, entre elas a Secretaria Municipal da Educação, que recebeu dois micro-ônibus para o transporte de alunos; a Secretaria Municipal da Saúde, que recebeu ambulâncias adaptadas para pessoas com deficiência, micro-ônibus e minibus para transporte de pacientes, além de 10 veículos para as Unidades de Saúde, que auxiliarão nos atendimentos domiciliares pelo Programa de Saúde da Família. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi beneficiado com um furgão adaptado para atendimento de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Móvel.

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança recebeu dois veículos que atuarão como viatura para o trabalho dos agentes de trânsito. A Secretaria Municipal de Assistência Social recebeu dois veículos, um para a pasta e outro destinado ao Lar São Vicente de Paulo.

A Secretaria Municipal de Obras recebeu uma retroescavadeira, escavadeira, mini-retroescavadeira, caminhão, trator cortador de grama e tanque estacionário para emulsão asfáltica. Além destes veículos e máquinas, a Prefeitura de Votuporanga também comprou uma Unidade de Resgate para o Corpo de Bombeiros de Votuporanga.

“Nestes dois anos e meio de Governo, adquirimos mais de 90 veículos para dar mais qualidade à frota da Prefeitura de Votuporanga. Com isso, temos uma importante economia com assistência técnica e prolongamos a vida útil da nossa frota. Mais segurança para os pacientes e profissionais que serão transportados e mais eficiência na prestação dos serviços públicos!”.