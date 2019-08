DISE prende “Birolo” por tráfico de drogas em Votuporanga

Indivíduo de 30 anos – conhecido como “Birolo”, foi preso em seu imóvel no bairro pró-povo. Ele estava em regime aberto, pois havia sido preso em 2013, também por tráfico de drogas.

Na tarde desta quarta-feira (21), policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) prenderam E.S.C., de 30 anos – conhecido como “Birolo” – no bairro Pró-Povo, em Votuporanga, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

“Birolo” vinha sendo investigado pela Delegacia Especializada pela traficância, especificamente, na venda de cocaína e maconha.

“Birolo” já foi preso em 2013, pela DISE de Votuporanga, também por tráfico de drogas, ganhou a liberdade no final de 2018 e atualmente, cumpria pena em regime aberto.

Nesta tarde, os agentes da DISE observavam a residência de “Birolo” na Travessa Bem-Te-Vi, e presenciaram a venda de drogas praticada por ele. Um dos usuários que adquiriu as drogas de “Birolo” foi abordado e com ele os policiais encontraram três pinos contendo cocaína.

Imediatamente, as equipes se reuniram e ingressaram na residência do investigado o abordando no quintal, dando-lhe voz de prisão. Em buscas pela casa, os policiais encontraram mais três pinos contendo cocaína, idênticos aos encontrados com o usuário, uma faca impregnada de maconha, um rolo de fita crepe em uso, utilizado para embalar drogas, celular e dinheiro da venda de drogas.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à sede da DISE e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, e, posteriormente, encaminhado a uma cadeia da região onde permanecerá à disposição da Justiça.