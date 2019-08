Prefeito de Valentim viaja à Brasília e faz gestão para liberação de recursos para o município

O prefeito Adilson Segura está nesta semana em Brasília em busca de liberação de recursos para Valentim Gentil. Dentre os recursos, o prefeito fez gestão para que seja empenhada uma verba de R$ 450 mil reais para custeio do setor de saúde do município.

Esta verba encontra-se em fase de análise para pagamento junto ao Fundo Nacional de Saúde. Do valor total, R$300 mil foram destinados pelo ex-Deputado Federal Silvio Torres antes do término do seu mandato, e mais R$150 mil foram destinados pelo Deputado Federal Fausto Pinato.

Adilson ressaltou a importância desta destinação. “A verba será muito importante porque vai nos ajudar a estruturar ainda mais o setor de saúde que é uma das prioridades da administração municipal. A intenção é de que não falte nada daquilo que for essencial para a população”, disse o prefeito.

O prefeito ainda agradeceu pelo empenho dos deputados. “Gostaria de agradecer muito ao ex-Deputado Silvio Torres que, mesmo não estando no mandato, é um grande parceiro do município. Agradeço também ao Deputado Federal Fausto Pinato que ao longo dos últimos anos tem destinado inúmeras emendas para Valentim Gentil, mostrando-se um grande admirador da cidade e da população, ao Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que está possibilitando a análise desta verba e ao Presidente da República, Jair Bolsonaro.