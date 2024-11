Jessica Chaves conquista título nacional nos Jogos da Juventude 2024 

A jovem nadadora representou Votuporanga na competição disputada em João Pessoa/PB.

A jovem nadadora Jessica de Oliveira do Amaral Chaves, da equipe do Centro de Formação de Natação/Prefeitura/Avonat/Unifev/ Noroaço, participou de 18 a 21 de novembro, dos Jogos da Juventude 2024, disputado em João Pessoa, na capital do Estado da Paraíba.

O evento organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) é destinado às seleções de cada estado, reunindo 18 modalidades olímpicas e 4.183 atletas, sendo São Paulo a segunda maior delegação com 178 atletas, com 88 meninos e 90 meninas, entre elas: Jessica Chaves.

Na última segunda-feira (18), a jovem nadadora conquistou a medalha de ouro na prova dos 400 metros nado medley, e uma medalha de bronze na prova dos 200 metros nado borboleta. O dia 19 foi dia de descanso para a campeã, que no dia 20 voltou à piscina da Vila Olímpica Parahyba, conquistando mais de uma medalha de ouro nos 400m medley, uma medalha de prata nos 200m peito, uma medalha de bronze nos 200m borboleta, totalizando 3 medalhas no evento, contribuindo para o Estado se manter em primeiro lugar no quadro geral.

Jéssica treina com a equipe do Centro de Formação de Votuporanga, orientada pelo treinador Alan Coutinho e sob coordenação do prof. Luiz Augusto Garcia (Xaninho), e tem se destacado no cenário nacional da natação.

No último Campeonato Paulista de Natação, realizado no Esporte Clube Pinheiros, na Capital Paulista, Jéssica sagrou-se campeã na prova dos 400 metros nado medley, mesma prova que conquistou ouro em João Pessoa e que foi bronze no Campeonato Brasileiro da Classe Júnior disputado em Recife/PE no meio do ano, tornando-se a primeira nadadora a conquistar uma medalha em Brasileiros por Votuporanga.

A vitoriosa atleta coleciona medalhas nos eventos oficiais da Federação Aquática Paulista, da Confederação Brasileira dos Desportos Aquáticos, nos eventos da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e agora inclui medalhas em eventos promovidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Sua trajetória brilhante vem chamando a atenção no cenário nacional e, se continuar com esta performance, será um dos destaques da natação brasileira.

