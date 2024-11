Deputado Carlão Pignatari e prefeito Jorge Seba anunciam repasses para área social 

Emenda impositiva ao orçamento de R$ 1,7 milhão foi apresentada pelo deputado, além de R$ 300 mil que serão repassados ao Fundo Social.

O prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social Rose Seba, recebeu o Deputado Estadual, Carlão Pignatari, na manhã desta quinta-feira (21.nov), para anunciar novos repasses para a área social. Na ocasião, o Deputado anunciou a apresentação de emenda impositiva ao orçamento no valor de R$ 1,7 milhão para 17 entidades de Votuporanga, além de outros R$ 300 mil para o Fundo Social de Solidariedade.

“Esse valor estará disponível já no próximo ano para que nossas entidades continuem garantindo um cuidado especial para a população de Votuporanga. Nosso agradecimento ao Deputado Carlão, que é um grande amigo e companheiro de todas as horas”, disse o prefeito Jorge Seba.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, também agradeceu ao deputado pelos recursos e parabenizou as entidades pelo trabalho desenvolvido. “Este foi um ano de muito trabalho, mas, também, de inúmeras conquistas. Agradecemos a cada entidade, pelas ações desenvolvidas junto à nossa população, e ao deputado Carlão, por sempre trazer recursos para Votuporanga e contribuir para desenvolvermos nosso trabalho. Ninguém faz nada sozinho.”

“Sabemos que as entidades chegam até famílias que os governos municipal, estadual e federal não conseguem alcançar. Por isso, o trabalho de cada instituição é fundamental”, ressaltou o deputado Carlão.

O anúncio foi realizado no auditório do Parque da Cultura e contou com a presença de representantes das entidades que serão contempladas além de secretários municipais e vereadores. O presidente da Câmara, Daniel David, representou o Poder Legislativo no ato que também contou com a participação de Emerson Pereira, Leonardo Chandelly e dos futuros vereadores: Débora Romani, Natielle Gama, Dr. Leandro e Sargento Moreno.

“Esses recursos fortalecem ainda mais o trabalho incrível que essas instituições realizam na nossa cidade, garantindo mais cuidado e dignidade para a nossa população. Parabéns para o prefeito Jorge Seba, para o deputado Carlão Pignatari e para todos os envolvidos, por trazerem essas grandes conquistas para nossa querida cidade”, disse o presidente da Câmara.

Na ocasião, o prefeito Jorge Seba também anunciou a liberação de outros R$ 2 milhões que já estavam previstos para investimentos destinados para 18 entidades que deverão apresentar seus planos de trabalho.

