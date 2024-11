Ladrão que assaltou e agrediu idosa em Votuporanga é preso em São Paulo 

O indivíduo foi capturado pela Polícia Civil no bairro de Itaquera, na zona leste da capital paulista.

A Polícia Civil de Votuporanga/SP, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), prendeu nesta quinta-feira (21.nov) o ladrão que assaltou, agrediu, amarrou e amordaçou uma mulher de 71 anos durante um assalto no município no último dia 8. Segundo o apurado, o criminoso, identificado pelas iniciais R.S.J., é morador de São Paulo/SP e foi preso no bairro de Itaquera.

De acordo com os registros policiais, no dia do crime o bandido invadiu a casa da idosa e anunciou o assalto. O roubo durou aproximadamente uma hora e meia, sendo que durante todo esse período o criminoso manteve a idosa amarrada e amordaçada em seu quarto, agredindo-a enquanto exigia dinheiro.

Em seguida, o criminoso fugiu da residência levando R$ 5 mil em espécie, joias de ouro e um telefone celular.

O caso passou a ser investigado pela DIG, logo após o registro do crime. As apurações mostraram que o suspeito chegou a Votuporanga de ônibus no mesmo dia do crime, fugindo logo após o ato.

Em continuidade com as diligências, os policiais civis identificaram dois endereços vinculados ao suspeito no bairro de Itaquera, zona leste de São Paulo. Com base nos indícios coletados, a autoridade policial representou ao Poder Judiciário por mandados de busca e apreensão e prisão preventiva, os quais foram autorizados.

Ainda no período da manhã, investigadores da DIG, policiais da Seccional de Votuporanga e do CERCO da 7ª Seccional Itaquera cumpriram as ordens judiciais na capital paulista. Na ação, durante as buscas, além da prisão do suspeito, foi recuperado o celular roubado, que estava em posse de R.L.S.S., 26 anos, irmão do investigado. Também foram apreendidos uma blusa e um tênis utilizados no crime, identificados por meio de imagens de câmeras de segurança.

O investigado foi encaminhado à sede do CERCO da 7ª Seccional Itaquera para os procedimentos cabíveis e posteriormente será transferido para uma unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3