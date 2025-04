Mayke tem lesão e vira desfalque no Palmeiras; Veiga e Aníbal treinam e podem voltar 

Verdão ainda treina no sábado antes de viajar ao Recife para enfrentar o Sport pelo Brasileiro.

Substituído no início da partida contra o Sporting Cristal, na quinta-feira, pela Conmebol Libertadores, Mayke passou por exame e teve constatada uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

O lateral-direito iniciou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance, mas será desfalque para o jogo contra o Sport às 18h30 do domingo, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão.

Aníbal Moreno, que se recuperava de trauma no ombro, e Raphael Veiga, com dores na região lombar, participaram normalmente dos trabalhos com o elenco no campo. Cresce a expectativa, portanto, de que a dupla possa voltar a ser opção.

O Palmeiras voltou de Lima, no Peru, logo após a vitória por 3 a 2 sobre o Sporting Cristal, na noite de quinta, e se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta sexta. A equipe ainda treina na manhã deste sábado antes de viajar ao Recife no período da tarde.

Em campo, os jogadores titulares seguiram cronograma regenerativo no centro de excelência, enquanto os demais fizeram trabalhos técnicos de posse de bola, marcação e passes em campo reduzido, mas um jogo de seis contra seis com participação de pratas da casa.

*Com informações do ge

