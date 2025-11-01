Jacaré é resgatado em quintal de UBS em Castilho

O réptil foi capturado pela Brigada de Castilho/SP na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Laranjeiras. Como não apresentava ferimentos, o réptil foi devolvido à natureza em uma área alagada do bairro Beira Rio, perto do Rio Paraná.

Um jacaré foi resgatado nesta sexta-feira (31.out) no quintal da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Laranjeiras, em Castilho/SP.

O réptil foi capturado pela Brigada Municipal após ser visto por funcionários do local.

Os brigadistas isolaram a área e conseguiram conter o jacaré. Segundo a brigada, é um animal adulto da espécie jacaré-de-papo-amarelo, com cerca de dois metros de comprimento.

Como não apresentava ferimentos, o réptil foi devolvido à natureza em uma área alagada do bairro Beira Rio, perto do Rio Paraná.