Jacaré é resgatado em quintal de UBS em Castilho

Um jacaré foi resgatado nesta sexta-feira (31.out) no quintal da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Laranjeiras, em Castilho/SP.
O réptil foi capturado pela Brigada Municipal após ser visto por funcionários do local.
Os brigadistas isolaram a área e conseguiram conter o jacaré. Segundo a brigada, é um animal adulto da espécie jacaré-de-papo-amarelo, com cerca de dois metros de comprimento.
Como não apresentava ferimentos, o réptil foi devolvido à natureza em uma área alagada do bairro Beira Rio, perto do Rio Paraná.
*Com informações do g1
